Im Pforzheimer Haushaltsstrukturausschuss ist am Montag über ein neues Konzept für die Pforzheimer Schulgebäude diskutiert worden. Denn: An den Schulen gibt es einen Sanierungsstau.

An den Pforzheimer Schulen gibt es einen gewaltigen Sanierungsstau und zugleich auch Bedarf an Erweiterung. Als Beispiele kann das Reuchlin-Gymnasium oder auch die Weiherbergschule herhalten, wo schon vor zehn Jahren eine Sanierung angemahnt wurde.

Die Stadtverwaltung hat mit einer Arbeitsgruppe reagiert. Diese hat nach Möglichkeiten der Beschleunigung von Verfahren im Bereich des Gebäudemanagements gesucht. Als Ergebnis wurde eine externe Wirtschaftlichkeitsstudie vorgeschlagen.

In dieser soll untersucht werden, ob eine ausgegliederte Gesellschaft diesen Sanierungsstau schneller und kostengünstiger bewerkstelligen kann als das Gebäudemanagement der Stadt derzeit. Alternativ soll auch geprüft werden, ob dies auch einer personell und strukturell vergrößerten städtischen Abteilung gelingen könnte.

Das Mannheimer Modell als Vorbild? Vorschlag hat nicht nur Befürworter

Der Haushaltsstrukturausschuss befasste sich in seiner Sitzung am Montagnachmittag mit diesem komplexen Thema und dem Modell der Stadt Mannheim. Die hat bereits 2006 eine Tochtergesellschaft ausgegründet, die Sanierung, Bau und Betrieb der Schulen der Stadt betreibt.

Die Idee einer solchen Auslagerung stieß nicht nur auf Gegenliebe, dennoch unterstützen Erster Bürgermeister Dirk Büscher (CDU) und Baubürgermeisterin Sibylle Schüssler (Grüne) das Vorgehen, das „ergebnisoffen“ sein soll. In einer Stellungnahme des Gesamtpersonalrats etwa wurde klargestellt, dass das Gebäudemanagement die anstehenden Arbeiten auch selbst abwickeln könnte, wenn nur genügend Personal vorhanden wäre.

Claus Spohn (Linke) schloss sich der Position des Personalrats an. Andere wie Marianne Engeser (CDU) sind gerne bereit „neue Wege zu gehen“, während Michael Schwarz (Freie Wähler) eigentlich der Vorarbeit der Verwaltungs-Arbeitsgruppe vertraut und die externe Analyse ablehnte. Zumal sie gehörig ins Geld geht: Roland Horak von der Stadtkämmerei sprach von rund 150.000 Euro an Kosten für die Studie. Dann folgten weitere Ausgaben für Rechtsanwälte, die Verträge für die neue Gesellschaft ausarbeiten müssten.

Das „Mannheimer Modell“ lässt sich laut Horak nicht kostengünstig einfach auf Pforzheim übertragen. Das Regierungspräsidium verlange dazu spezifische Untersuchungen für Pforzheim. Viele Stadträte wollten vor einer Entscheidung die Fragestellungen noch in ihren Fraktionen diskutieren.

Pforzheimer Haushaltsergebnis 2021: 15 Millionen Euro Überschuss

Gedämpfte Freude löste in einem anderen Tagesordnungspunkt die Präsentation des voraussichtlichen Haushaltsergebnisses 2021 unter den Stadträten aus. Büscher stellte rund 15 Millionen Euro Überschuss in Aussicht, den Stadtkämmerer Konrad Weber detailliert erläuterte. Er gab aber auch Risiken zu bedenken, die eine Verwendung der Mittel für zusätzliche Investitionen verhindern sollten.

So werde das Geld etwa gebraucht, um im kommenden Haushalt explodierende Energie- und Baupreise abzufedern. Mit dem „verlockenden Überschuss“ (Büscher) sollte man „nicht leichtfertig umgehen“, so Marianne Engeser. „Wir müssen das Geld nicht gleich ausgeben“, pflichtete Axel Baumbusch (Grüne Liste) bei, und etwa an bevorstehende Personalkostensteigerungen denken. Gemessen an der Fülle der Aufgaben ist der Überschuss für Jacqueline Roos (SPD) fast ein „Nasenwasser“.