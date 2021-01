Immerhin das Schild steht schon. Die Worte „Impfzentrum Pforzheim“ begrüßen mittlerweile die Menschen, die an der einstigen Eissporthalle in Pforzheim vorbeischlendern. Am 15. Januar, so lautete der Plan, sollte es losgehen, in zwei Schichten mit knapp 800 Impfungen gegen Covid-19 am Tag.

Nachdem sich die Probleme rund um die Organisationen immer weiter häuften, ist nun klar: Die Eile war unnötig. In der St.-Maur-Halle geht es erst am 22. Januar los, also eine ganze Woche später. Ebenso in der Appenbergsporthalle Mönsheim sowie den anderen rund 50 Kreisimpfzentren (KIZ), die landesweit parallel errichtet werden und wurden.