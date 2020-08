Ein Feriensamstag im Zug zwischen Karlsruhe, Bruchsal, Bretten und Pforzheim

Zwei Gepäcktaschen, Regenjacken, Wasserflasche griffbereit in Lenkernähe montiert: Der muntere Trupp auf dem Bruchsaler Bahnhof besteht sichtlich aus erfahrenen Radlern. Dennoch, ihre Tour über den Weserradweg von Cuxhaven nach Kassel beginnt an diesem Samstag in Bruchsal ebenso wie Radausflüge in Pforzheim und auf anderen Bahnhöfen der Region mit dem Unvorhergesehenen.

Der Westland-IC fährt zwar pünktlich ein, ist aber anders gereiht, als im Fahrplan ausgewiesen. Die Flehinger um Tour-Organisator Manfred Müssig müssen ihre E-Bikes am anderen Ende des Zugs einladen.

„Das passiert jeden Tag“, sagt der Schaffner der Sylt-Verbindung, während die Fünf auf ihre Räder springen und über den Bahnsteig zu ihren im frühen Frühjahr gebuchten Plätzen radeln. Schieben hätte zu lange gedauert.