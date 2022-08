Einbrecher dringen in Pforzheimer Firma ein – Zeugen gesucht

Einbrecher haben in einer Firma in der Karlsruher Straße in Pforzheim die Tür zu einer Lagerhalle aufgehebelt und haben Solarpanele gestohlen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

In eine Firma eingedrungen sind noch unbekannte Einbrecher im Zeitraum von Mittwoch auf Donnerstag vergangener Woche auf der Wilferdinger Höhe in Pforzheim.

Wie das Polizeipräsidium Pforzheim mitteilte, hebelten die Täter bei dem Vorfall, welcher der Polizei am Dienstag dieser Woche gemeldet wurde, eine Tür auf und verschafften sich so Zutritt in die Lagerhalle der der Firma in der Karlsruher Straße.

In der Folge stahlen sie einige Meter Kabel sowie mehrere Solarpanele. Der Schaden dürfte sich ersten Schätzungen zufolge auf mehrere Tausend Euro belaufen.