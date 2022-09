Ein Mann ist in Pforzheim von zwei noch unbekannten Einbrechern nachts in seinem Schlafzimmer überrascht und gefesselt worden. Als er versuchte sich zu wehren, bedrohten die Täter ihn mit einer Pistole.

In der Pforzheimer Südweststadt haben zwei Einbrecher in der Nacht vom Samstag auf Sonntag einen Mann in seiner Wohnung mit einer Pistole bedroht und gefesselt.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen brachen die Täter zwischen 23 und 1 Uhr ein Fenster auf und drangen durch das Schlafzimmerfenster in das Gebäude in der Elvitalstraße ein, heißt es in der Polizeimeldung. Der Bewohner, der zu diesem Zeitpunkt in diesem Zimmer schlief, wurde daraufhin auf die Einbrecher aufmerksam und rief nach Hilfe. Als die Täter versuchten ihn davon abzuhalten und er sich dagegen wehrte, bedrohten sie ihn mit einer Pistole und fesselten ihn.

Die Einbrecher stahlen anschließend unter anderem zwei Uhren und verließen das Gebäude wieder. Später gelang es dem Einbruchsopfer sich selbst zu befreien und die Polizei zu verständigen. Laut seiner Beschreibung trugen beide Täter schwarze Kleidung, Sturmhauben und Handschuhe. Einer der Männer war etwa 1,80 Meter groß und kräftig gebaut, der andere etwa 1,70 Meter groß und schlank.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die Hinweise zu den Geschehnissen oder den Tätern geben können, sich unter (0 72 31) 1 86 44 44 beim Kriminaldauerdienst zu melden.