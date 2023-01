Einbrecher plündern Wohlfahrtsverband und Sportverein in Pforzheim

Unbekannte sind zwischen dem vergangenen Freitag und Sonntag in einen Wohlfahrtsverband und einen Sportverein in Pforzheim eingebrochen. In beiden Fällen erbeuteten die Diebe Bargeld.

Einbrecher haben am vergangenen Wochenende in einem Wohlfahrtsverband und einem Sportverein in Pforzheim ihr Unwesen getrieben.

Wie die Polizei mitteilte, hebelten die Täter zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen eine Tür des Gebäudes in der Dillsteiner Straße auf. Sie durchwühlten sämtliche Schränke und stahlen letztlich einen dreistelligen Bargeldbetrag.

Außerdem versuchten Einbrecher in der Nacht von Sonntag auf Montag gewaltsam in das Gebäude eines Sportvereins in der Heidenheimer Straße zu gelangen. Auch hier waren die Täter auf Bargeld aus und stahlen einen niedrigen dreistelligen Betrag.

Die Polizeireviere Pforzheim-Süd und -Nord bitten in beiden Fällen um Zeugenhinweise.