Einbrecher sind in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Tilsiter Straße in Pforzheim-Haidach eingebrochen und haben dort Schmuck und Bargeld im vierstelligen Bereich erbeutet. Die Polizei teilte mit, dass sich die Tat am Mittwoch zwischen 10.30 und 12.30 Uhr ereignete.

Die bislang unbekannten Täter durchsuchten sämtliche Schränke und Räume der Wohnung, um an ihr Diebesgut zu gelangen.

Zeugen können sich nun unter der Rufnummer (0 72 31) 1 86 44 44 an die Kriminalpolizei wenden.