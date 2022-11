Einbrecher wird in Pforzheim von zurückkehrenden Bewohnern überrascht

Ein Einbrecher ist am Montagabend gewaltsam in eine Pforzheimer Wohnung eingedrungen. Doch noch bevor er etwas stehlen konnte, sind die Bewohner wieder zurückgekehrt.

Ein Einbrecher ist am Montagabend in Pforzheim von den zurückkehrenden Bewohnern überrascht worden. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Vorfall in einer Wohnung in der Kopernikusallee.

Der Täter drang gewaltsam durch ein Fenster ein. Doch noch bevor er sich auf die Suche nach Beute machen konnte, kehrten die Bewohner wieder zurück. Dem Unbekannten gelang die sofortige Flucht.

Laut aktuellem Kenntnisstand wurde nichts gestohlen. Die Kriminalpolizei in Pforzheim hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise zu dem Einbruch geben kann, wird gebeten, sich mit den Beamten in Verbindung zu setzen.