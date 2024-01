Einbruch in Firmenlager in Pforzheim: Kupfer geklaut

Im Laufe des Wochenendes haben bislang Unbekannte mehrere Kupferrollen aus einer Firma im Stadtteil Huchenfeld in Pforzheim gestohlen.

Unbekannte sind im Laufe des Wochenendes in eine Firma in Pforzheim, im Stadtteil Huchenfeld eingebrochen. Wie die Polizei mitteilte, haben sie dabei Kupfer in einem fünfstelligen Wertebereich gestohlen.

Die Täter fuhren ein auffallend großes Fahrzeug

Die Täter sind zwischen Freitag und Montag in das Gebäude in der Industriestraße eingestiegen. Dort klauten sie aus den Lagerräumen Rollen mit Kupfer, deren Gewicht derart so schwer war, dass diese mit einem größeren Fahrzeug transportiert werden mussten.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Fahrzeuge oder Personen gesehen haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Pforzheim-Süd zu melden.