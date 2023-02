Einsatz wegen häuslicher Gewalt: Fünf Beamte werden von 49-Jährigen in Pforzheim verletzt

Mehrere Beamte sind bei einem Polizeieinsatz von Samstag auf Sonntag in Pforzheim von einem 49-Jährigen verletzt worden. Zuvor habe sei er gegenüber einem Familienmitglied handgreiflich geworden.

Bei einem Polizeieinsatz in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Pforzheim sind mehrere Beamten verletzt worden. Wie die Polizei informierte, wurden die Einsatzkräfte wegen häuslicher Gewalt in die Untere Augasse gerufen.

Ein betrunkener Vater hatte ein offenbar ein Familienmitglied verletzt. Als die Beamten gegen 0 Uhr am Einsatzort ankamen, erhielt der 49-Jährige einen Wohnungsverweis.

Als die Polizei den Familienvater allerdings wegführte, griff er mit beiden Händen an die Schutzweste des Beamten. Dem Polizisten gelang es zunächst, den Mann von sich wegzustoßen. Allerdings kam er erneut auf ihn zu, um sich diesmal im Halsbereich an die Schutzweste zu hängen. Beide Männer stürzten bei dem folgenden Gerangel zu Boden - der 49-Jährige auf dem Beamten.

Mann beißt Polizisten in die Hand

Mehrere Polizisten eilten daraufhin zur Hilfe. Der Familienvater wehrte sich aber so heftig, dass zwei Einsatzkräfte an der Hand verletzt wurden. Auf der Fahrt zum Revier beleidigte er später die Beamten und biss Vorort einem weiteren Polizisten in die Hand. Außerdem trat und schlug er zwei Beamten, sodass auch diese verletzt wurden.

Vier Polizisten wurden im Krankenhaus untersucht, der fünfte Beamte war dienstunfähig. Der 49-Jährige musste eine Blutprobe abgeben und den Rest der Nacht in einer Polizeizelle verbringen. Am frühen Morgen durfte der Mann das Polizeirevier verlassen.