Die Reaktionen auf die Rede einer elfjährigen Pforzheimerin bei der Karlsruher Querdenker-Demonstration am Wochenende sind hart. „Ich weiß nicht, was da in der Erziehung schief gelaufen ist“, sagt etwa Timo Werner vom Frank-Loeb-Institut der Universität Koblenz-Landau, das seinen Sitz im historischen Stammsitz der Familie von Anne Frank in Landau in der Pfalz hat.

Denn mit der während des Holocausts ermordeten deutsch-jüdischen Jungjournalistin hatte sich ein Mädchen verglichen, das aufgrund der Corona-Maßnahmen ihren Kindergeburtstag eben nur im Kleinen - und, was die Freunde anging, nur im Geheimen – feiern konnte. Sie habe Angst gehabt, „verpetzt“ zu werden und sich „gefühlt wie bei Anne Frank“. Für Werner, Experte für politische Kommunikation, ist das typisch für den Ton dieser Bewegung. „Man stellt sich in die Tradition des größten Unrechts. Da werden keine Punkte mehr ausgetauscht, sondern Extremargumente.“

Polizei will den Fall der Staatsanwaltschaft übergeben

Die Polizei Karlsruhe hielt sich am Montag auf Anfrage bedeckt, in wie weit ein solcher Vergleich auch justiziabel ist. Man prüfe noch die Identität des Mädchens und auch, „ob der Wortlaut beweissicher festgehalten ist“. Allerdings gibt es auf Youtube einen Mitschnitt ihrer Rede, bei der sie übrigens als „das mutigste Mädchen, das ich jemals kennengelernt habe“ angekündigt wurde. Noch am Montagabend sollte die Karlsruher Staatsanwaltschaft übernehmen, berichtete Polizeisprecher Raphael Fiedler. Dort wolle man dann in den kommenden Tagen das weitere Vorgehen besprechen.

Die Schülerin ist in Pforzheim stadtbekannt durch das Umfeld von Querdenker-Demonstrationen. Im Juni erst - damals noch zehnjährig - hatte sie mit einer Rede, die an „I have a dream“ von Martin Luther King angelehnt war, für Aufsehen gesorgt. „Ihr kennt uns hier ja schon“, hatte eine Aktivistin die Rede seinerzeit angekündigt, auch hiervon gibt es ein Video.

Diese Rede habe das Mädchen ganz alleine geschrieben, allerdings nachdem sie mit ihrer Mutter zuvor über Martin Luther King gesprochen hatte, wie sie seinerzeit dieser Redaktion verriet. Beim Anne-Frank-Vergleich nun stotterte sie zwar, musste den Satz noch einmal vom Blatt ablesen, zeigte sich aber ansonsten resolut in ihrer Meinung.

Elternsprecherin spricht von Angst, Kinder in die Schule zu schicken

Wie repräsentativ das ist? Nicht sehr, meint Jutta Krammer, Sprecherin des Gesamtelternbeirats in Pforzheim. „Die Querdenker sind unter den Eltern eine kleine, aber laute Minderheit“, berichtet sie. Gerade bei jüngeren Kindern beobachte Krammer eine Beeinflussung durch die Eltern.

„Die Kinder selbst sind meistens zu Kompromissen bereit. Zum Beispiel, dass sie Abstand halten müssen, wenn sie schon wegen eines Attests keine Maske aufziehen müssen.“ Den Eltern der Elfjährigen wirft sie eben diese Beeinflussung vor. „Es kommt sonst kein elfjähriges Kind auf die Idee, sich mit Anne Frank zu vergleichen. Das ist unmöglich. Ein Vergleich mit Anne Frank bedeutet, um sein Leben zu fürchten.“

Viele [Eltern] sind Risikopatienten. Die haben Angst, ihre Kinder in die Schule zu schicken. Jutta Krammer, Sprecherin des Gesamtelternbeirats in Pforzheim

Das Gros der Eltern sei übrigens nicht etwa wegen der Beschränkungen ihrer Freiheit in Sorge. „Viele sind Risikopatienten. Die haben Angst, ihre Kinder in die Schule zu schicken“, sagt Krammer. „Und letztendlich wären die Schulen ohne die Masken längst geschlossen.“

Krammer ist nicht nur Mutter, sondern auch Internistin, und kann diese Sorge daher gut verstehen. „Ich sehe immer mehr Kinder, die Symptome aufzeigen, wenn auch schwache“, berichtet sie. Diese könnten dann wieder eine Gefahr für die Eltern darstellen, oder auch selbst schwerer erkranken. „Wer einmal ein CT von einer Corona-Lunge gesehen hat, der weiß, dass das keine normale Grippe ist“, sagt Krammer.

Grundschule liegt im Brennpunkt

An der ehemaligen Grundschule des Mädchens im Pforzheimer Problemstadtteil Haidach, dessen vierte Klasse sie bis zum Sommer besuchte, ist man überrascht. „Wir haben mit Querdenkern eigentlich wenig Probleme bisher“, sagt die stellvertretende Schulleiterin Stella Çoban. Allerdings „haben wir auch 32 Nationen hier und ganz andere Herausforderungen“. Das Miteinander der Kulturen und daneben die Corona-Problematik fordere sie sehr. Immerhin stehe es um die Maskendisziplin gut, betont sie. „Aber was die Kinder nachmittags machen, das können wir nicht beeinflussen.“

Einen Vorschlag dafür hat der Landauer Wissenschaftler für politische Kommunikation, Timo Werner. Wer sich wirklich über Anne Frank und die Judenverfolgung informieren wolle, der könne im Frank-Loebsches-Haus die Ausstellung der Stadt Landau besuchen oder am besten gleich das Anne-Frank-Haus in Karlsruhe. Das ist wegen Corona allerdings derzeit geschlossen.