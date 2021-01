Betrüger rufen Senioren an

Enkeltrick enttarnt: Bankangestellte verhindert größeren Schaden in Pforzheim

Da stimmt doch was nicht?! Das hat sich am Dienstag eine Bankangestellte in Pforzheim gefragt, als ein älteres Ehepaar mehrere Tausend Euro abheben wollten. Die Senioren waren auf Betrüger reingefallen.