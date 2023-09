Polizei sucht nach Einbruch im Bauzentrum in Ellmendingen nach Zeugen

Ein Unbekannter hat sich in der Nacht auf Donnerstag zwischen 18.45 Uhr und 6.55 Uhr gewaltsam Eintritt in ein Bauzentrum in Ellmendingen verschafft. Der Täter ist über ein Fenster in das Gebäude der Liebigstraße eingedrungen, teilte die Polizei mit.

Sämtliche Schränke wurden durchwühlt

Nachdem er ins Innere gelangt ist, ging der Dieb in die Büros und in den Verkaufsraum, durchsuchte dort sämtliche Schränke und nahm Bargeld im niedrigen dreistelligen Bereich an sich. Im Anschluss flüchtete der Einbrecher unerkannt aus dem Gebäude.

Die Polizei Neuenbürg bittet um Zeugen-Hinweise unter: 07082/7912-0