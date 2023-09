Pforzheim: Betrunken und ohne Führerschein mit dem Auto unterwegs

Ein Autofahrer ist am Freitagmorgen zwischen Pforzheim und Ersingen betrunken unterwegs gewesen. Er hatte einen Promillewert von 2,6.

Ein 45-Jähriger ist am Freitagmorgen unter Alkoholeinfluss mit seinem Pkw von Pforzheim nach Ersingen unterwegs gewesen. Wie die Polizei mitteilte, fuhr der Mann auch ohne gültige Fahrerlaubnis.

Anwohner in Ersingen wurden am Freitagmorgen gegen 6.15 Uhr auf einen betrunkenen Verkehrsteilnehmer aufmerksam. Eine verständigte Streifenbesatzung konnte den 45-jährigen Fahrer in der Folge antreffen.

Betrunken und ohne Fahrerlaubnis

Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von etwa 2,6 Promille. In der Folge musste der Mann eine Blutprobe abgeben. Einen Führerschein konnten die Beamten nicht beschlagnahmen, da der 45-Jährige nicht mehr im Besitz einer Fahrerlaubnis war.

An dem Pkw des Verdächtigen stellten die Polizisten frische Unfallspuren fest. Ersten Ermittlungen zufolge fuhr der Mann gegen 5 Uhr von der Pforzheimer Nordstadt in Richtung Ersingen. Es kann derzeit nicht ausgeschlossen werden, dass er hierbei weitere Fahrzeuge und Personen beschädigt oder gefährdet hat.

Zeugen gesucht:

Das Polizeirevier Pforzheim-Nord hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen oder weitere Geschädigte, sich unter der Rufnummer (0 72 31) 1 86 32 11 beim Polizeirevier zu melden.