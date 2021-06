35-jähriger Motorradfahrer bei Unfall in Niefern-Öschelbronn schwer verletzt

Schwer verletzt worden ist am Freitagnachmittag ein 35-jähriger Motorradfahrer auf der Bundesstraße 10 bei Niefern-Öschelbronn. Dies teilt die Polizei Pforzheim mit.

Ein 33-jähriger Autofahrer war gegen 15 Uhr auf der Enzberger Straße unterwegs und wollte von dort aus auf die Bundestraße einbiegen. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen nahm er hierbei dem Motorradfahrer die Vorfahrt, welcher seinerseits vorschriftswidrig einen anderen Wagen überholte, der verkehrsbedingt wartete. Durch den folgenden Zusammenstoß erlitt der 35-Jährige schwere Verletzungen und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Autofahrer blieb unverletzt. Die Bundesstraße 10 war bis 17 Uhr in Fahrtrichtung Mühlacker gesperrt, eine örtliche Umleitung war eingerichtet. Es entstand Sachschaden von insgesamt rund 8 000 Euro. Neben Polizei und Rettungsdienst war auch die Freiwillige Feuerwehr Niefern-Öschelbronn im Einsatz.