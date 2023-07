54-Jährige nach Zusammenstoß in Kämpfelbach schwer verletzt

Ein 59-Jähriger hat am Dienstag die Vorfahrt einer 54-Jährigen missachtet. Es kam zu einem Zusammenstoß. Die Frau wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Mit schweren Verletzungen ist am Dienstagmorgen eine 54-Jährige nach einem Unfall in Ersingen in ein Krankenhaus gebracht worden.

Nach Angaben der Polizei befuhr ein 59-Jähriger den Kapellenweg in ortsauswärtiger Richtung. An dem Stoppschild zur L 570 / Bilfinger Straße hielt er zunächst an.

Als er auf die Landesstraße in Richtung Bilfingen fuhr, überschätze er seine Geschwindigkeit und stieß mit der 54-jährigen Autofahrerin zusammen.

Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 9.000 Euro.

Polizei sucht nach bestimmten Zeugen

Die beiden Ersthelfer, eine junge Frau mit einem schwarzen BMW und ein Mann mit einem gelben Auto, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (0 72 31) 1 86 31 11 zu melden.