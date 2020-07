Ein Elfjähriger überlebte

60-Jähriger vor dem Haftrichter: Er soll Frau und Kind in Tiefenbronn getötet haben

Ein 60-jähriger Mann steht in dringendem Verdacht, seine 38-jährige Frau und seinen Achtjährigen Sohn getötet zu haben. Laut Polizei Karlsruhe rettete sich der elfjährige Sohn des Ehepaars am Samstag gegen 13.15 Uhr in Tiefenbronn im Enzkreis auf die Straße. Dort fand ihn ein Zeuge lebensgefährlich verletzt vor. Der Zeuge verständigte umgehend den Rettungsdienst und die Polizei.