Adventskranz fängt Feuer und steckt Wohnung in Mühlhausen in Brand

Ein Adventskranz hat am Dienstagnachmittag eine Wohnung in Brand gesteckt. Die Feuerwehr hatte die Situation aber schnell wieder unter Kontrolle

Am Dienstag, gegen 17.45 Uhr löschte die Feuerwehr einen Wohnungsbrand in der Schönblickstraße in Mühlhausen. Die Polizei teilte mit, dass ein mit Kerzen bestückter Adventskranz in Brand geraten war. Durch das Feuer beschädigte die Möbil in der Küche und die Zimmerdecke.

Die Feuerwehr hatte den Brand schnell unter Kontrolle

Die Freiwillige Feuerwehr Tiefenbronn konnte den Brand zügig löschen. Zum Zeitpunkt des Brandausbruchs befand sich niemand in der Wohnung. Die Polizei schätzt den Schaden auf etwa 15.000 Euro.