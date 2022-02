Das Tief „Antonia“ brachte in der Nacht zwar heftigen Wind und Gewitter, die Einsatzkräfte in der Region berichten aber nur von wenigen kleineren Zwischenfällen. Auch der Rest vm Südwesten bleibt von großen Schäden bislang verschont.

In der Nacht auf Montag fegte mit „Antonia“ das nächste Sturmtief über Baden-Württemberg hinweg. Auch in der Region legte der Wind zu und es kam zu örtlichen Gewittern. Die Polizei Karlsruhe und Pforzheim berichten jedoch von einer ruhigen Nacht ohne größere Gefahrenlagen.

Im Kreis Pforzheim und im Enzkreis habe es mehrere kleinere Schäden gegeben, so die Polizei Pforzheim. Dabei handelte es sich etwa um losgeslöste Baustellenabsperrungen und verwehte Mülleimer.

Auch entwürzelte Bäume beschäftigten die Einsatzkräfte. In Birkenfeld stürzte ein Baum auf die Kreisstraße und musste von der Feuerwehr geräumt werden. Die Pforzheimer Wehr spricht von drei bis vier solcher Vorfälle in der Nacht. Personen seien durch den nächtlichen Sturm aber keine zu Schaden gekommen, das bestätigt die Polizei Pforzheim.

Die Polizei in Offenburg berichtete am Morgen von 14 Einsätzen – vor allem umgefallene Bäume und Bauzäune.

Tagsüber würden weitere Sturmböen in Verbindung mit Schauern erwartet, meldet der Deutsche Wetterdienst (DWD). Die Wetterexperten warnen auch vor Blitzschlag, entwurzelten Bäumen und beschädigten herabstürzenden Ästen, Dachziegeln oder anderen Gegenständen.

„Antonia“ sorgt in Baden-Württemberg für Feuerwehreinsätze und Probleme im Bahnverkehr

Ein Sprecher des DWD sprach von schweren Sturmböen von bis zu 100 Stundenkilometern im Flachland, auf dem Feldberg gar von einem Orkan mit einer Geschwindigkeit von bis zu 149 Stundenkilometern. „Zur Zeit wird das Land von der Kaltfront überquert, sie zieht im Laufe des Vormittags südostwärts ab“, so der Meteorologe am Montagmorgen im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur. Im Flachland sei der Sturm aber eher etwas schwächer ausgefallen als zuletzt die Sturmtiefs „Ylenia“ und „Zeynep“.

Die Polizei in Ludwigsburg meldete Äste auf der Fahrbahn und Gegenstände, die durch die Luft fliegen. „Verkehrsschilder und Regenfässer fliegen umeinander“, sagte eine Sprecherin. „Auch Äste und Absperrmaterial von der Baustelle.“ Nach Angaben der Polizei in Aalen sind Bäume etwa in Schwäbisch Gmünd auf Fahrzeuge gefallen. Menschen seien nicht verletzt worden. Ein herabfallender Baum habe zudem die B29 blockiert.

Das Sturmtief sorgte auch für Probleme und Einschränkungen im Bahnverkehr. Eine Sprecherin berichtete von Störungen im Regionalverkehr durch Geäst in den Oberleitungen oder durch Bäume auf den Gleisen. So musste die Murrbahn zwischen Backnang und Oppenweiler und die Brenzbahn zwischen Unterkochen und Oberkochen gesperrt werden. Auch die Höllentalbahn zwischen Himmelreich und Hinterzarten sei gesperrt worden.