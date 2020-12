Gelegenheit macht Diebe. Das war der Tenor, unter den Philipp Hauenschild sein Urteil über einen Neuenbürger Arzt stellte, der des sexuellen Missbrauchs an einer Patientin beschuldigt war. Der Richter am Pforzheimer Amtsgericht hatte nicht die geringsten Zweifel, dass der Bereitschaftsarzt die Ausnahmesituation einer Frau in der Nacht vom ersten auf den zweiten Mai 2018 ausgenutzt habe.

Ein Jahr und drei Monate Freiheitsstrafe auf Bewährung wegen sexuellen Übergriffs und Missbrauch des Behandlungsverhältnisses sind jetzt die Konsequenz, begleitet von einem zweijährigen Berufsverbot für Patientinnen, weil Wiederholungsgefahr bestehe.

An die Geschädigte wie auch an Pro Familia muss der Verurteilte jeweils 4.000 Euro überweisen und die Kosten der Nebenklägervertreterin Susanne Burkhardt tragen. Philipp Hauenschild blieb damit nur unwesentlich unter der Forderung von Staatsanwalt Harald Lustig, der auf ein Jahr und sechs Monate Freiheitsstrafe bei Bewährung plädiert hatte. Verteidiger Nicolaus Mack verlangte vergeblich Freispruch.

„Ein unvorstellbares Maß an Dreistigkeit“

In seiner Urteilsbegründung schloss sich Philipp Hauenschild im Wesentlichen der Argumentation des Staatsanwalts an und ging in ungewöhnlicher Schärfe mit dem Angeklagten ins Gericht. Als „ein unvorstellbares Maß an Dreistigkeit“ bezeichnete er den „Auftritt“ des Angeklagten und seinen zum Ende des Prozesses unter Tränen abgegebenen Schwur („Ich schwöre bei Gott“), er habe die Frau nicht unsittlich berührt. Sich von der eigenen Tat dadurch entlasten zu wollen, dass man den Spieß umdrehe und das Opfer der Tat bezichtige, sei unanständig.

Sowohl die Frau selbst wie auch die vernommenen Polizeibeamten, Ärzte und die Mutter hätten überzeugend dargelegt, dass das Opfer in einem sedierten, sehr schläfrigen Zustand gewesen sei. Er könne es sich beim besten Willen nicht vorstellen, dass eine Frau in einem solchen Zustand kurz nach Mitternacht plötzlich selbst übergriffig werde und den Arzt küssend an sich ziehe. Eine Unverschämtheit sei es, ein solches Komplott zu konstruieren.

Der Richter zeigte sich im Gegenteil davon überzeugt, dass bei dem Bereitschaftsarzt schon bei der Erstversorgung gegen 21 Uhr der Plan gereift sei, später die Situation auszunutzen. „Die schöne Frau“, wie der Arzt selbst seine Patientin bezeichnete, habe Begehrlichkeit geweckt. Diese Chance auszuloten, sei der Hintergrund der Frage gewesen, ob die Mutter bei der Tochter bleiben werde.

Er habe auch keine Zweifel daran, so meinte Philipp Hauenschild, dass sich der Arzt beim zweiten Besuch ausgezogen und zu seiner Patientin ins Bett gelegt habe. Ob mit oder ohne Unterhose – diese letzten Endes bei der Beweisaufnahme nicht hundertprozentig zu beantwortende Frage sei für die Beurteilung der Tat unerheblich. Positiv bewertete der Richter, dass der Arzt bisher völlig unbescholten war und sich seit dem Vorfall nichts mehr habe zu Schulden kommen lassen.