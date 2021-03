Aussetzen von Astrazeneca hat große Folgen für die Planungen im Enzkreis

Eine Nachricht, die alle Impf-Pläne zumindest kurzfristig über den Haufen wirft: Ausgerechnet der Impfstoff Astrazeneca, der bald in großen Mengen zur Verfügung steht, soll nun erst einmal nicht verimpft werden. Das betrifft auch die Planungen im Enzkreis.

Mitten in der Sitzung kam die Meldung: Impfungen mit dem Wirkstoff von Astrazeneca werden in Deutschland vorerst ausgesetzt. Ein schwerer Schlag auch für die Impftätigkeit im Enzkreis.

Alle Diskussionen über deren Ausweitung seien dadurch „reine Makulatur“, sagte Landrat Bastian Rosenau am Montagnachmittag im Sozial- und Kulturausschuss des Kreistags. Der hatte zuvor über die richtige Strategie beim Impfen und Testen debattiert.

Auch in der Region sind die Virusmutationen auf dem Vormarsch, vor allem die britische. In Pforzheim und im Enzkreis ist bei den Inzidenzen seit kurzem eine Tendenz zur Steigerung erkennbar. „Wir sind in der dritten Welle“, stellte Brigitte Joggerst fest.

Die Leiterin des Gesundheitsamtes sprach über die aktuelle Lage und erklärte unter anderem, dass die Inzidenzen bei den Über-80-Jährigen zuletzt spürbar gesunken seien, während sie bei den Zehn- bis 19-Jährigen steigen – vermutlich eine Folge der Schulöffnungen.

Viele Teststationen entstehen gerade

Joggerst erklärte ihre Strategie, die unter anderem auf Information, Impfen, Nachverfolgung, Quarantäne, Hygienekonzepte, Sanktionen und Testen setzt. Letzteres ist in vielen Apotheken bereits möglich. Zudem seien in den Gemeinden zahlreiche Teststationen am Entstehen: Im Enzkreis seien sieben fertig und vier weitere geplant.

Unklar ist allerdings immer noch, wie das Testen von Schülern konkret ablaufen soll. Heiko Faber (FW) plädierte für Tests in den Schulen, weil es in der Praxis schwer umsetzbar sei, dass Eltern mit ihren Kindern zu Testeinrichtungen fahren. Joggerst sagte, Sozial- und Kultusministerium seien dazu noch in Abstimmung.

„Ich hoffe, dass bald eine Lösung aus Stuttgart kommt.“ Erik Schweickert (FDP) bat darum, nicht nur die Anzahl der positiv Getesteten zu veröffentlichen, sondern auch die Gesamtzahl der Tests. Das müsse man in Relation setzen, forderte er: „Wenn wir mehr testen, werden wir auch mehr finden.“

Es gehe um Transparenz für die Bevölkerung, denn diese müsste die Maßnahmen mittragen. Joggerst erklärte: Man habe keinen Überblick über die Gesamtzahl der Tests. Zwar sei das bundesweit einmal angedacht gewesen, aber dann nicht gekommen – aus Gründen, die sie nicht kenne.

Situation in Alten- und Pflegeheimen entspannt sich

Neben den Tests ging es in der Sitzung auch um die Impfungen. Seit es sie gibt, entspannt sich laut Joggerst die Situation in den Alten- und Pflegeheimen deutlich. Im Enzkreis sind in 18 von 27 Heimen Bewohner und Belegschaft schon zweimal geimpft, neun einmal. Bis Ende März wolle man mit allen fertig sein.

Nach den Impfungen in den Einrichtungen könnten die mobilen Impfteams laut dem Ersten Landesbeamten Wolfgang Herz auch vor Ort in den Gemeinden zum Einsatz kommen – freilich ohne, dass sich an der Priorisierung etwas ändert.

Das Ganze soll laut Herz eine Übergangslösung sein, bis die Impfungen in den Arztpraxen angelaufen sind. Allerdings tätigte Herz diese Aussagen, bevor die Meldung kam, dass mit dem Wirkstoff von Astrazeneca vorerst nicht mehr geimpft werden kann. Auch Joggerst hatte ihren Vortrag davor gehalten.

FDP fordert kostenlosen Taxi-Transport

Zu den Impfungen hatte die FDP-Fraktion schon vor einigen Wochen einen Antrag gestellt, in dem sie forderte, dass Senioren auf Kosten des Kreises mit dem Taxi ins Impfzentrum fahren können. Begründet hatte die Fraktion ihren Antrag unter anderem damit, dass in den ersten beiden impfberechtigten Gruppen viele Menschen nur eingeschränkt mobil seien, keine öffentlichen Verkehrsmittel oder die Hilfe aus dem Familien- und Freundeskreis nutzen könnten.

Im Wesentlichen geht es um Personen, die älter als 70 Jahre sind oder unter starken gesundheitlichen Vorbelastungen leiden. Nun hat der Kultur- und Sozialausschuss den Antrag mit großer Mehrheit und ohne lange Diskussion abgelehnt. Allerdings sagte auch Schweickert selbst, er würde diesen Antrag inzwischen wegen der veränderten Rahmenbedingungen so nicht mehr schreiben. Für ihn sei das Impfen der „Gamechanger“, so Schweickert: „Wenn ich ihn habe, muss ich alles dafür tun, dass er genutzt wird.“