Schwerer Verkehrsunfall auf der B294 bei Bad Wildbad. Die Straße ist am Montagmorgen voll gesperrt worden.

Nach einem schweren Verkehrsunfall ist die B294 zwischen dem Ortsteil Calmbach und Höfen an der Enz am Montagmorgen. Nach ersten Angaben ereignete sich der Unfall gegen 6.45 Uhr. Mindestens eine Person sei schwer verletzt worden, teilte die Polizei mit. Die Straße ist in beiden Fahrtrichtungen gesperrt.