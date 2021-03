Seit 2020 ist der Tiefe See in Maulbronn ein offener Badesee, Schwimmen ist also offiziell erlaubt. Die BNN werfen einen Blick in die Geschichte: Bereits Hermann Hesse schrieb über das Gewässer.

Wer weiß, vielleicht hat ja schon Hermann Hesse dort gebadet – auch wenn der Nobelpreisträger zwischen 1891 und 1892 nur für wenige Monate Internatsschüler im Evangelischen Seminar des Klosters Maulbronn war.

Der direkt oberhalb des Klosters gelegene Tiefe See wird zwar erst seit 1898 als öffentlicher Badesee genutzt, aber vermutlich haben sich die Schüler des Klosterinternats oder auch die Maulbronner Kinder schon lange zuvor im kühlen Nass getummelt.

Hermann Hesse hat der schön gelegene See und seine Umgebung jedenfalls gefallen, wie ein Brief an seine Eltern Ende des Jahres 1891 vermuten lässt. „Ein anderer Platz ist am ,Tiefen See‘. Dieser, nur von kleinen Hügeln umgeben, ist wie ein Spiegel“, heißt es da. Viel mehr Positives hatte der rebellische Jugendliche aus seiner Zeit am Seminar bekanntlich nicht zu berichten. Aber das ist lange her.