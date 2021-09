Bankangestellte in Neulingen im Enzkreis verhindert Telefonbetrug

Eine Bankangestellte hat am Donnerstag in Neulingen im Enzkreis verhindert, dass eine 80 Jahre alte Frau eine größere Geldsumme an Betrüger übergab. Wie die Polizei mitteilte, meldeten sich die Unbekannten zuvor per Telefon bei der Rentnerin.

Dort gaukelten sie der Frau vor, dass sie für ihre Schwiegertochter eine Kaution bezahlen solle, weil diese sonst ins Gefängnis müsse. Die Schwiegertochter habe einen schweren Verkehrsunfall verursacht.

Geschockt vom Anruf und der vorgetäuschten Geschichte begab sich die 80-jährige zu einer Bank, um einen fünfstelligen Betrag abzuheben. Die aufmerksame Bankmitarbeiterin wurde misstrauisch und verständigte mit der Frau zusammen die Polizei.

In den vergangenen Wochen kommt es immer wieder zu Schockanrufen mit unterschiedlichsten vorgetäuschten Geschichten.