In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurde in gleich zwei Schwimmbäder im Enzkreis eingebrochen. Gab es einen Zusammenhang zwischen den Einrbüchen?

Offenbar nicht um zu schwimmen, sondern weil sie auf der Suche nach Wertgegenständen waren, haben unbekannte Diebe in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag gleich zwei Freibäder heimgesucht.

Wie die Polizei mitteilte, stiegen die Täter im Zeitraum zwischen Mittwoch, 24.08.2022, 21 Uhr und Donnerstag, 25.08.2022, 06:15 Uhr zunächst über einen Zaun des im Freibadweg in Schellbronn gelegenen Geländes. Dort brachen die Täter sowohl in Wohn- und Geschäftsräume am dortigen Campingplatzes ein, als auch in das Freibadkiosk.

Der genaue Diebstahlsschaden ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Die Höhe dürfte sich jedoch auf einen niedrigen dreistelligen Betrag belaufen.

Einbrecher machten sich an Tresor in Pforzheimer Schwimmbad zu schaffen

In Pforzheim drangen Unbekannte ebenfalls im Laufe der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in das Kiosk des in der Straße „Zum Höhenfreibad“ gelegenen Schwimmbads ein. Dort hebelten sie zunächst eine Tür auf und machten sich dann an einem Tresor zu schaffen.

Auch hier entnahmen die Einbrecher Bargeld in noch nicht genau bezifferbarer Höhe. Ob es sich bei der Täterschaft um ein und dieselbe handelt und wie hoch letztlich der Gesamtschaden ist, ist derzeit unter anderem Gegenstand der Ermittlungen.