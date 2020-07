Birkenfeld: Postbank geht, Postfiliale eröffnet

Die Filiale in der Hauptstraße 21 öffnet letztmalig am Donnerstag, 24. Januar, ihre Pforten.

„Wie alle Banken beobachtet auch die Postbank, dass sich der Markt sowie das Verhalten unserer Kunden in Zeiten der Digitalisierung verändern“, so teilt eine Pressesprecherin des Unternehmens mit. „Hierauf stellen wir uns unter anderem dadurch ein, dass wir für unsere Kunden unterschiedliche neue Filialformate mit differenzierten Produkt- und Serviceangeboten entwickeln. Zudem überprüfen wir kontinuierlich unser Filialnetz hinsichtlich seiner Wirtschaftlichkeit und Optimierungsmöglichkeiten.“

Neueröffnung von Partnerfiliale

Für die Kunden bedeute die Schließung zwar einen Wechsel von Ansprechpartnern, die Dienstleistungen der Post könnten aber wie gewohnt in Anspruch genommen werden. Zu diesem Zweck plant die Deutsche Post die Eröffnung einer neuen Partnerfiliale rund zwei Wochen nach Schließung, am Montag, 11. Februar, am selben Standort. Ihre Kunden will die Postbank laut einer Pressemitteilung per Aushang, Handzettel und persönlichem Anschreiben über die neue Partnerfiliale der Deutschen Post sowie den nächstgelegenen Geldautomaten, an dem Postbank-Kunden entgeltfrei Bargeld abheben können, informieren.

Tipp für Kunden: Supermarkt-Cashback

Für beratungsintensivere Themen wie Baufinanzierung, Altersvorsorge und Privatkredite empfiehlt die Postbank die Filiale in Pforzheim, Zerrennerstraße 35, oder die Postbank Finanzberatung, die auf Kundenwunsch auch bequem zu Hause berät. Die nächste Möglichkeit zur kostenfreien Bargeldversorgung finden Kunden in Birkenfeld in der Wildbader Straße 16 (Shell) oder in Pforzheim in der Westlichen Karl-Friedrich-Straße 76 (Deutsche Bank). „Darüber hinaus bieten viele Supermärkte inzwischen das sogenannte Cashback-Verfahren an, bei dem man sich beim bargeldlosen Bezahlen kostenfrei Geld auszahlen lassen kann“, empfiehlt die Bank.

Diesen Service finden Kunden in Birkenfeld unter anderem in der Filiale des Lebensmittelmarktes Edeka (Gräfenhauser Straße 42).

(BNN)