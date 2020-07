Neugeborenes Kind an Bord

Drei Leichtverletzte bei Unfall einer Familie zwischen Birkenfeld und Pforzheim

Bei einem Verkehrsunfall bei Birkenfeld (Enzkreis) in der Nacht von Samstag auf Sonntag sind am drei Personen verletzt worden. Ein 35-Jähriger kam auf der Bundestraße 294 mit seinem Kombi auf die Gegenfahrbahn. Dort stieß er dann mit einem Kleinwagen in dem sich drei Personen - darunter ein wenige Tage altes Kind - zusammen, wie die Polizei mitteilte.