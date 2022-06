64-Jähriger übersieht bei Birkenfeld Motorradfahrer und verletzt diesen schwer

Ein 62-jähriger Motorradfahrer ist am Donnerstagmorgen bei einem Unfall in der Nähe von Birkenfeld schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei fuhr ein 64-jähriger Autofahrer gegen 8.40 Uhr auf der Bundesstraße 294 von Neuenbürg kommend in Richtung Pforzheim.

Dort wollte er nach links in die Landesstraße 565 einbiegen und übersah den 62-Jährigen auf seinem Motorrad, der gerade auf der Bundesstraße in Richtung Neuenbürg unterwegs war. Die beiden Fahrzeuge kollidierten.

Der Motorradfahrer wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Während des Rettungseinsatzes war die Bundesstraße im Bereich Birkenfeld bis 11.40 Uhr voll gesperrt.

Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrtüchtig und wurden abgeschleppt. Der Sachschaden liegt bei insgesamt 11.000 Euro.