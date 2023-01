Aileen Sager aus Birkenfeld will „Deutschland sucht den Superstar“ gewinnen und ist am Samstag um 20.15 Uhr beim Casting der RTL-Sendung zu sehen. Wird sie die Jury rund um Dieter Bohlen überzeugen?

Die 23-jährige Aileen Sager aus Birkenfeld ist seit 2011 ein großer Fan von „Deutschland sucht den Superstar“ und Pop-Titan Dieter Bohlen. Damals hatte der Karlsruher Sänger Pietro Lombardi, dessen Mutter ursprünglich aus Pforzheim kommt, die Staffel gewonnen.

Viele Jahre hatte sich Sager, die von klein auf singt, nicht getraut, teilzunehmen. „Doch jetzt in der Jubiläums- und gleichzeitig letzten Staffel möchte ich die Chance nutzen und mein Talent zeigen“, sagt sie, getreu ihrem Motto „Träume nicht dein Leben, sondern lebe deinen Traum“.

Vorbereitung mit Opa im Musikstudio

Mit ihrem 75-jährigen Opa, der Alleinunterhalter in Birkenfeld ist und ein kleines Musikstudio im Keller hat, bereitete sich die Sängerin täglich nach der Arbeit auf das Casting vor.

Unter der Woche arbeitet die Medizinische Fachangestellte in einer Hausarztpraxis in Remchingen-Wilferdingen und am Wochenende in einer Notfallpraxis in Pforzheim.

Freunde und Familie waren mindestens ebenso aufgeregt wie die Casting-Teilnehmerin selbst, erklärt sie. Deshalb war schnell klar, dass ihre Eltern und auch der Opa sie zum Casting nach München begleiteten und dort mitfieberten. Die damals 22-Jährige war vor ihrem ersten Kameraauftritt sehr aufgeregt und hatte einen Puls von 180, sagt sie.

Ich weiß, wie viel für mich davon abhängt. Aileen Sager, TV-Show-Kandidatin

„Ich bin sehr perfektionistisch und ehrgeizig. Ich weiß, wie viel für mich davon abhängt“, so die Musikerin, die auch Akustikgitarre spielt und früher Gesangsunterricht hatte. Als sie dann vor der Jury stand, war die Aufregung wie weggeblasen, sagt Sager. Sie habe gewusst, was sie kann.

Das Lied „Ich sterb für dich“ von Vanessa Mai wählte die Kandidatin, weil das von Dieter Bohlen geschriebene Lied stimmlich perfekt zu ihr passe und Mai ein großes musikalisches Vorbild von ihr sei. Sie singe schon meist deutschen Schlager, gibt Sager zu, aber auch englische Balladen. Ihren einzigen eigenen Song habe sie mit 16 Jahren geschrieben und auch auf Youtube veröffentlicht.

„Die Jury ist so sympathisch“, lautet das Urteil der Sängerin, die aktuell Single ist. „Ich finde alle super, aber Dieter Bohlen ist für mich einfach der Beste – er hat die Stimmung aufgelockert, Späße gemacht und schließlich auch meinen Opa reingeholt. Das war einfach der Hammer.“

Die TV-Show-Teilnehmerin beschreibt den Moment als „einfach magisch“, sie habe sich sehr wohlgefühlt.

Verblüffende Ähnlichkeit mit Pamela Reif

Die Folge am Samstag wird Saager gemeinsam mit Familie und Freunden in einer Sportsbar schauen. Die Blondine, die aufgrund ihres Aussehens häufig im Kino oder in Restaurants mit der Karlsruher Influencerin Pamela Reif verwechselt wird, ist sehr stolz auf sich, dass sie das durchgezogen hat.

Ihr Ziel ist es, in den Live-Shows vor Publikum dabei zu sein und dann wäre sie auch ihrem Traum, Superstar zu werden, ein großes Stück näher.

Der Auftritt bei „DSDS“ ist eine Premiere für die 23-Jährige vor den TV-Kameras. Etwas routinierter ist sie da in dem sozialen Netzwerk TikTok unterwegs, wo sie täglich Clips für ihre 10.000 Follower veröffentlicht – mal mit schauspielerischen, mal mit Comedy-Inhalten.

„Ich wäre gern Sängerin oder Schauspielerin“, so die Birkenfelderin, die im Winter gerne Snowboarden geht und auch das ganze Jahr über gerne verreist.