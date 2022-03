Auffahrunfall in Birkenfeld: 53-Jährige wird leicht verletzt

Ein 52-jähriger Lkw-Fahrer fährt einer Pkw-Fahrerin auf und die 53-Jährige wird bei dem Unfall in Birkenfeld leicht verletzt.

Bei einem Auffahrunfall am Montagmittag in Birkenfeld hat eine 53-jährige Pkw-Fahrerin leichte Verletzungen erlitten. Wie die Polizei mitteile, befuhr die 53-Jährige gegen 12.30 Uhr die Alte Pforzheimer Straße in Richtung Birkenfeld.

Die Frau musste verkehrsbedingt kurz vor Ortseingang Birkenfeld stehen bleiben. Ein hinter ihr fahrender 52-jähriger Lkw-Fahrer blieb ebenfalls stehen, fuhr jedoch kurz darauf wieder an und rollte auf das noch stehende Auto der Frau auf.

Durch den Unfall erlitt die Frau leichte Verletzungen, welche ambulant behandelt wurden. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf etwa 4.000 Euro.