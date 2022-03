Baucontainer in Birkenfeld aufgebrochen und geplündert

Unbekannte sind am vergangenen Wochenende in einen Baucontainer in Birkenfeld eingebrochen und haben mehrere Werkzeuge gestohlen.

Ein Container ist an einer Baustelle in der Eisenacher Straße in Birkenfeld am Wochenende aufgebrochen worden.

Wie die Polizei informierte, stahlen die Unbekannten mehrere Werkzeuge.

Der Dieb sei zwischen Freitag, 18 Uhr, und Montag 7.30 Uhr eingebrochen, heißt es in der Mitteilung weiter.

Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Birkenfeld in Verbindung zu setzen.