Beamte stellen Verstöße bei Kontrollen in Birkenfeld fest

15 Verstöße hat die Polizei am Mittwoch bei Kontrollen in Birkenfeld festgestellt.

Beamte der Verkehrspolizei haben am Mittwochnachmittag mehrere Kontrollen in Birkenfeld durchgeführt. In der Zeit von 16 Uhr bis 17.30 Uhr kontrollierten die Beamten im Bereich der Alten Pforzheimer Straße Ecke Berliner Straße.

Insgesamt stellten die Polizisten bei neun Verkehrsteilnehmern die Nutzung des Handys fest und ertappten drei Fahrer, die nicht angeschnallt waren. Zudem gab es einen Verstoß gegen die Ladesicherung und zwei Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Um die Verkehrssicherheit zu erhöhen, will die Polizei weiterhin Kontrollen durchführen.