Betrunkener missachtet Vorfahrt und baut Unfall in Birkenfeld

Ein Betrunkener 49-Jähriger hat am Donnerstag in Birkenfeld beim Versuch links abzubiegen einen Unfall verursacht, weil er einem entgegenkommenden Fahrzeug die Vorfahrt genommen hat.

Ein betrunkener 49-Jähriger hat am Donnerstag in Birkenfeld mit seinem Auto einem 50-Jährigen die Vorfahrt genommen und so einen Unfall verursacht. Die Polizei teilte mit, dass der Unfallverursacher gegen 10 Ur auf der Zeppelinstraße unterwegs war und nach links in die Wildbader Straße einzubiegen. Er übersah dabei scheinbar den entgegenkommenden Unfallgegner, der trotz Abbremsen die Kollision nicht vermeiden konnte.

Bei dem anschließenden Alkoholtest kam heraus, dass der 49-Jährige 3 Promille im Blut hatte. Deshalb musste er seinen Führerschein abgeben. Den Gesamtschaden des Unfalls schätzt die Polizei auf etwa 4.500 Euro.