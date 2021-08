Birkenfelder Horst Gabel erlebt den Mauerbau hautnah mit

Horst Gabel aus Birkenfeld war am 13. August 1961 in Berlin und hat gesehen, wie die Grenzen geschlossen wurden. Es war der Auftakt des Mauerbaus. 60 Jahre später spricht er über seine Erlebnisse und Erinnerungen.

„Man wusste, es kommt irgendwas – ein mulmiges Gefühl hatte ich schon“, schildert Horst Gabel aus Birkenfeld seine Stimmung am 13. August 1961. Damals war er 13 Jahre alt und verbrachte eine Woche mit seiner Mutter in Berlin. Für den Teenager war die Reise eine aufregende Sache; zum ersten Mal war er in Berlin und zum ersten Mal überhaupt in einer so großen Stadt.

Mit dem Zug fuhren er und seine Mutter Rosa Gabel von Pforzheim aus in die heutige Hauptstadt, um ehemalige Arbeitskollegen seiner Mutter zu besuchen. Die Kontoristin arbeitete eigentlich in der Schmuckindustrie.

Aber da in der Kriegszeit hier nicht viel los war, wurde sie 1940/41 dazu dienstverpflichtet, ein Jahr im Büro der Firma AEG in Berlin zu arbeiten. Im Stadtteil Reinickendorf wohnten sie bei Rosa Gabels ehemaliger Zimmerwirtin.