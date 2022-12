Einbrecher dringen in Wohnhaus in Birkenfeld-Gräfenhausen ein

In ein Wohnhaus in Birkenfeld-Gräfenhausen sind Einbrecher am vergangenen Dienstag eingebrochen. Die Polizei bittet nun um Hinweise.

Einbrecher sind am Dienstag in ein Wohnhaus in Birkenfeld-Gräfenhausen eingebrochen. Die Polizei teilte mit, dass die Täter sich verschafften zwischen 15 und 19 Uhr durch Aufbrechen einer Tür Zutritt zum Inneren des Anwesens in der Ellmendinger Straße. Dort durchsuchten die Eindringlinge mehrere Räume und stahlen schließlich Uhren sowie Schmuck im Wert von mehreren Hundert Euro. Die Polizei bittet Zeugen Hinweise unter der Rufnummer (0 72 31) 1 86 44 44 mitzuteilen.