Erwischt bei Trunkenheitsfahrt auf E-Bike in Birkenfeld

Ein alkoholisierter 19-Jähriger ist am Dienstagabend auf dem E-Bike in Birkenfeld unterwegs und wird von der Polizei kontrolliert.

Beamten ist am Dienstagabend gegen 23.50 Uhr ein E-Bike-Fahrer aufgefallen, der ohne Licht in Birkenfeld unterwegs war. Während der Kontrolle in der alten Pforzheimer Straße nahmen die Beamten starken Alkoholgeruch bei dem 19-Jährigen wahr, so die Polizei. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von rund 1,7 Promille. Anschließend wurde der 19-Jährige zu einer Blutentnahme ins Krankenhaus begleitet.