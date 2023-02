Graffiti-Sprayer verunstaltet mehrere Autos in Birkenfeld

Ein Unbekannter hat in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag mindestens fünf in Birkenfeld parkende Autos mit weißer Farbe besprüht.

Ein unbekannter Täter hat in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag mehrere Autos in Birkenfeld beschmiert. Mindestens fünf in der Gutenbergstraße hintereinander parkende Fahrzeuge seien zum Ziel des Sprayers geworden, teilte die Polizei mit.

Der Täter besprühte die Fahrzeuge mit weißer Farbe. Die Höhe des entstandenen Sachschadens sei nicht bekannt.

Das Polizeirevier Neuenbürg sucht nach möglichen Zeugen oder weiteren Geschädigten.