Von Alexander Jähne

Birkenfeld. Einen Abend vor dem großen Lockdown war die erste Birkenfelder Videokonferenz perfekt. Per direkter Live-Schaltung ins Rathaus war die Ansprache von Bürgermeister Martin Steiner der Dreh- und Angelpunkt für die virtuelle Sitzung. Wohl wissend, dass Corona tiefe Risse in die Wirtschaft reißen kann, umriss Steiner mit seiner Eröffnungsrede die Einbringung des Haushaltsplanes für 2021. Vor allem der Hoch-, aber auch der Tiefbau stellten darin ein zentrales Thema dar. Mit leichtem Zähneknirschen erwähnte der Schultes zudem einen Fehlbetrag von 2,8 Millionen Euro, was unter anderem auf einer Steuerrückzahlung an ein Birkenfelder Unternehmen beruhe. Aber auch der kommunale Holzverkauf schwächele leicht.

Das Gesamtvolumen des neuen Haushalts beträgt rund 29 Millionen Euro, was eine leichte Steigerung zum Vorjahr bedeutet (3,38 Prozent). Mit Blick auf den Hoch- und Tiefbau entfallen auf Ersteres bislang rund 825.000 Euro, auf Zweiteres etwa 728.000 Euro. Vor allem im Bereich der Gebäude- und Wohnungssanierung will sich die Gemeinde im nächsten Jahr hervortun. Insgesamt sind etwa 10,4 Millionen Euro an Investitionen jeglicher Art vorgesehen.

Darunter fällt auch das Projekt „Bauhof 2020“, um hier eine Fahrzeug- und Lagerhalle zu errichten. Der Bau der neuen Kita in der Pappelstraße wird voraussichtlich rund zwei Millionen Euro in Anspruch nehmen. Für den Breitbandausbau in Gräfenhausen werden 778.000 Euro bereit gestellt. Eine Kreditaufnahme ist bislang nicht geplant. Steiner nannte das Ganze einen sehr „unerschrockenen Haushaltsentwurf“. Von den aus den heimischen Wohnzimmern zugeschalteten Gemeinderäten gab es keine Einwände.

Ein weiterer kleiner Wehrmutstropfen ist, dass der Neujahrsempfang im kommenden Januar wegen Corona abgesagt werden musste. Aufgrund der Ausnahmesituation gestaltete der sich der Rest der Sitzung ziemlich kurz: Da wurde eine Kücheneinrichtung (Kosten: zirka 35.000 Euro) für die neue Krippengruppe in Gräfenhausen genauso durchgewunken wie die deutlich teurere digitale Ausstattung für die Ludwig-Uhland-Schule mit Kosten von knapp 200.000 Euro. Hier geht es vorwiegend um die Installierung von interaktiven Tafeln, Videoprojektoren und neuen PC-Systemen.

Neben einem Gerätewagen-Transporter wird die Freiwillige Feuerwehr zudem ein neues Drehleiterfahrzeug erhalten. Knapp eine Millionen Euro wird die Beschaffung beider Vehikel in Anspruch nehmen. Weil das alte Drehleiterfahrzeug bereits seit 1994 im Einsatz ist, erscheint eine Neuanschaffung unausweichlich, um damit auch eine Überlandhilfe zu gewährleisten.