Bunte Eier gehören zum Osterfest und manche erschaffen wahre Kunstwerke. So auch Barbara Fix aus Birkenfeld, die neben Farbe und Federkiel eine besondere Wachstechnik nutzt.

„Eier mit Wachstechnik zu verzieren ist eine alte sorbische Tradition, die in der Lausitz im östlichsten Zipfel Deutschlands zu Hause ist.“

Zwischen Farbgläsern und Federkielen sitzt Barbara Fix in ihrer zur Osterwerkstatt umfunktionierten Küche und tupft präzise Dreiecke, Punkte und Strahlen auf ein rohes Hühnerei, das erst Stunden später zu einem strahlend schönen Osterei wird.

Vor rund 20 Jahren hat Fix mit diesem Hobby angefangen, weil „man seiner Kreativität freien Lauf lassen kann“. Inzwischen ist sie eine versierte Eiergestalterin, die wissenswertes über die Geschichte des Eierschenkens und die Symbolik der kunstvollen Verzierungen berichten kann.

Die uralten Symbole verleihen den sorbischen Eiern eine eigene Sprache

Das Besondere ist nicht nur die Technik, sondern zudem eine Art von „Geheimsprache“, die sich nur Eingeweihten enthüllt, die bei den bemalten Eiern die Symbolik der Muster zu lesen verstehen: Striche symbolisieren Sonnenstrahlen und spenden Kraft, Sonnenräder dienen dem Schutz und der „Gänsefuß“ zeigt den richtigen Weg.

Sechs Dreiecke zusammengefügt ergeben eine „Bienenwabe“ und stehen für die Schaffenskraft. „Wolfszähne“ heißen die im Kreis angeordnete Dreiecke, die zur Abwehr des Bösen dienen und erklären „der Hof ist geschützt“. Der „Krähenfuß“ sieht aus wie ein „V“ und bedeutet Zuversicht.

Die uralten Symbole verleihen den sorbischen Eiern eine eigene Sprache, die eine entsprechende Farbgebung zudem unterstützt. So steht die Farbe Rot für Licht und Energie, die Farbe Blau für Ruhe und Ausgeglichenheit, während Grün als Grundfarbe als Symbol für Gesundheit und Wachstum zu deuten ist.

Im Laufe der Jahre hat sich Barbara Fix darin zu einem Profi entwickelt. In aufwendiger Detailarbeit veredelt sie pro Jahr rund 200 Bio-Hühnereier kunstvoll zu sorbischen Eiern.

Bei Workshop im Kulturhaus Osterfeld erzählt Barbara Fix noch mehr über ihre Kunst

Als Arbeitsmaterial werden Bleistift, Eiermalfarben, Kerzen- und Bienenwachs, ein Löffel, Teelichter, sowie Stecknadelköpfe und Federkiele benötigt. Mit dem Bleistift werden Hilfslinien auf dem rohen Ei vorgezeichnet, damit das Muster mit heißem Wachs symmetrisch Punkt für Punkt und Strich für Strich durch Stecknadelköpfe oder Federkiele aufgetragen werden kann.

Dann kommt das Ei in das Farbbad. Da an der Stelle, an der das Wachs aufgetragen wurde, die Oberfläche keine Farbe annimmt, ist die Restfläche für die Farbe „reserviert“. Nun wird das rohe Hühnerei vorsichtig angebohrt und ausgeblasen und final kann dann das zuvor aufgetragene Wachsornament vorsichtig entfernt werden.

Wer mehr über die Kunst der sorbischen Tradition erfahren möchte, kann dies beim Ostermarkt im Kulturhaus Osterfeld. Bei diesem bietet Barbara Fix auch dazu passende Workshops an.