Eisig pfeift der Wind durch das Waldgebiet hinter dem Birkenfelder Friedhof. Auf einer kleinen Freifläche, im Gewann „Gängerhalde“ neben einem der vielen Wirtschaftswege stehen Sebastian Well, Johannes und Martin Boger. Beherzt greifen die drei jungen Männer zum Spaten und graben ein Loch nach dem anderen in den aufgeweichten Waldboden. Wenn es tief genug ist, setzen sie einen jungen Baum hinein und drücken die Erde um den Stamm fest.

Dass die Pflanzaktion gerade hier stattfindet, wirkt wie Zufall, ist aber keiner. Denn die drei jungen Männer haben eine ganz besondere Beziehung zu der Gemeinde Birkenfeld: Als frischgebackene Unternehmer produzieren sie eine Uhr, auf deren Ziffernblatt das Wort „Birkenfeld“ zu lesen ist. Eine Hommage an ihre Heimat.

Well ist in der Enzkreis-Gemeinde aufgewachsen, alle drei waren dort als Jugendliche oft in der Natur unterwegs, etwa beim Wandern oder Radfahren. Mit der Baumpflanz-Aktion wollen sie symbolisch etwas zurückgeben. Förster Fabian Kuhr erklärt ihnen, wie es geht und auf was sie achten müssen.

Mehr als 80 Bäume werden gepflanzt

Im Vorfeld hatten sie Kontakt zu ihm aufgenommen und ihn gebeten, geeignete Standorte und Baumarten auszuwählen. Denn insgesamt werden im Birkenfelder Wald dank der drei Jungunternehmer mehr als 80 neue Bäume gepflanzt – und zwar Baumhasel und Atlaszeder: beides Arten, die mit dem Klimawandel gut zurechtkommen sollen. Die Bäume stehen an mehreren Standorten auf rund 400 Hektar verteilt.

Die meisten hat Förster Kuhr bereits in den vergangenen Tagen gepflanzt. Jeder der 80 Bäume steht für einen der Unterstützer, mit deren Hilfe Sebastian Well, Johannes und Martin Boger ihr Unternehmen voriges Jahr an den Start gebracht haben: Bei einer Crowdfunding-Aktion haben die Unterstützer das Startkapital geliefert, ohne das die Jungunternehmer im September die Produktion der Uhren nicht hätten aufnehmen können.

Aber bei den 80 Bäumen im Birkenfelder Wald wird es nicht bleiben: Pro verkaufter Uhr sollen weitere fünf gepflanzt werden – allerdings nicht im Schwarzwald, sondern dort, wo es noch dringender notwendig ist. Etwa in Kenia. In Zusammenarbeit mit Eden Reforestation Projects werden die drei Jungunternehmer dort in nächster Zeit mehr als 2.000 Mangrovenbäume pflanzen lassen. Sie dienen dem Küstenschutz und können besonders viel Kohlenstoffdioxid speichern. „Den Auftrag haben wir schon erteilt“, erzählt Boger.

Robust und nachhaltig Sebastian Well, Johannes und Martin Boger sind beste Freunde und kennen sich schon sehr lange. Zusammen haben sie das Pforzheimer Hebel-Gymnasium besucht. Ihre Uhr soll schlicht, minimalistisch und edel aussehen und ein Design haben, das zu jeder Alltagssituation passt. Der Durchmesser beträgt 38 Millimeter und wurde bewusst so gewählt, damit die Uhr sowohl an Frauen- als auch an Männerhandgelenken schön aussieht. Bei den Materialien wurde darauf geachtet, dass sie robust sind. Das Armband wird wahlweise in Mesh oder in Kork ausgeführt. Bei letzterem handelt es sich um ein nachwachsendes Material, für das kein Baum gefällt werden muss. rol

Bürgermeister Martin Steiner (CDU) findet die Pflanzaktion im Birkenfelder Forst „eine tolle Sache“. Er hat einige „Birkenfeld“-Uhren als Präsente für das Rathaus angeschafft.

Auch privat hat er sich eine Uhr bestellt, die er während der Pflanzaktion am Handgelenk trägt. Er sagt, ihm gefalle die Idee der drei jungen Männer und ihre Zielstrebigkeit. Dass auf der Uhr der Schriftzug „Birkenfeld“ zu lesen ist, freut ihn: „Natürlich fühlen wir uns da ein bisschen geschmeichelt.“

Unternehmer erhalten viele positive Rückmeldungen

Sebastian Well, Johannes und Martin Boger haben schon oft positive Rückmeldungen bekommen. Dass es für ihr Produkt eine Nachfrage gibt, zeigt auch der Umstand, dass bereits Uhren bestellt waren, noch bevor sie im September nach erfolgreicher Crowdfunding-Kampagne die Produktion aufgenommen haben.

Seither sind weitere Aufträge eingegangen, einer sogar aus den Vereinigten Staaten. Aktuell sind die drei Jungunternehmer dabei, einen Verkauf über das Internet an den Start zu bringen.

In den nächsten Tagen soll er aufrufbar sein. Dann sollen auch zwei neue Farben angeboten werden: schwarz und gold. Außerdem spielen sie mit dem Gedanken, weitere Modelle zu kreieren. „Wir haben schon viele Ideen, müssen aber erst einmal schauen, was wir umsetzen können“, sagt Boger. Sicher ist indessen, dass auch in Zukunft ein Teil der Einnahmen ökologischen Projekten zufließen soll.