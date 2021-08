Jens Vogt kommt an diesem Vormittag alleine, und doch hat er Angst, als Tierschützer erkannt zu werden. Ein Treffen in Birkenfeld, ein paar hundert Meter von Müller Fleisch entfernt.

Vogt arbeitet für die Organisation Peta und kennt sich bestens aus in der Industriestraße. Immer wieder halten die Tierschützer vor dem großen Schlachtbetrieb Mahnwachen. Immer wieder kommt es zu verbalen Auseinandersetzungen mit Fahrern oder Mitarbeitern. Vogt will unerkannt Fotos machen und beobachten, wie die Tiere ankommen.

Bis Mittwoch protestiert Peta in 13 europäischen Ländern gegen kommerzielle Tiertransporte. Vogts persönlicher Auftakt findet in Birkenfeld statt. Er blickt aus der Ferne auf das Betriebsgelände. „Es gibt keinen guten Weg, ein Tier zu töten“, sagt der 35-Jährige. Vor so einem Werk wie in Birkenfeld höre man die Rinder schreien. „Man blickt in die Augen der Tiere und sieht einfach Angst. Das sind Lebewesen wie Hunde oder Katzen – sie wollen einfach leben.“ Der Tierschützer möchte ein Ende der Schlachthöfe.