Unbekannte brechen in Supermarkt in Birkenfeld ein

Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in einen Supermarkt im Birkenfelder Ortsteil Gräfenhausen eingebrochen.

Wie die Polizei mitteilte, brachen die Täter zwischen 21.30 Uhr und 6 Uhr ein Fenster des Geschäfts auf und gelangten so in den Supermarkt. Im Innern des Geschäfts durchsuchten sie verschiedene Räume, aber in den Verkaufsraum gelangten die Täter nicht. Nach bisherigen Erkenntnissen verließen die Täter den Lebensmittelmarkt offenbar ohne Diebesgut. Der durch den Einbruch verursachte Sachschaden liegt im dreistelligen Bereich.

Im gleichen Zeitraum versuchten bislang Unbekannte eine Tür zu einer in unmittelbarer Nähe gelegenen Bäckerei aufzubrechen, was ihnen nicht gelang. Die Polizei ermittelt ob zwischen den Taten ein Zusammenhang besteht.