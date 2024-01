Unbekannte stoßen Frau nachts in Birkenfeld mehrfach zu Boden

Unbekannte haben eine Frau auf ihrem Heimweg in der Nacht des Samstags, 9. Dezember, mehrfach zu Boden gestoßen. Die Polizei versucht den Angriff nun aufzuklären.

Zwei Unbekannte haben eine Frau am Samstag, 9. Dezember, zwischen 21 und 22 Uhr in der Bahnhofstraße in Birkenfeld angegriffen und verletzt. Die Polizei teilte mit, dass hinter ihr zuvor zwei männliche Personen gelaufen waren. Unerwartet bekam die Frau von hinten einen Stoß ab, der sie zu Boden warf. Als sie versuchte, wieder aufzustehen, stieß sie jemand erneut zu Boden.

Gegen 23.30 Uhr meldete ein Zeuge eine alkoholisierte und gestürzte Frau bei der Rettungsleitstelle. Der Rettungsdienst brachte die verletzte Frau in ein Krankenhaus. Am darauffolgenden Tag informierte sie die Polizei über den Tathergang.

Am Tatort befanden sich zwei Fahrzeuge

Der Zeuge teilte mit, dass sich, als er die Frau fand, noch zwei Fahrzeuge, ein weißes und ein dunkles, in der Bahnhofstraße befanden. Zur Aufklärung des Sachverhalts bittet die Polizei Zeugen des Vorfalls, insbesondere die Insassen der beiden Fahrzeuge, sich unter (0 72 31) 47 18 58 zu melden.