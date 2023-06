Unbekannter Radfahrer beschädigt zwei Autos in Birkenfeld

Ein unbekannter Radfahrer hat am Sonntag zwei parkende Autos beschädigt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, um den Täter ausfindig zu machen.

Einen Sachschaden von etwa 1.400 Euro hat ein Fahrradfahrer am Sonntagnachmittag in Birkenfeld an zwei geparkten Autos hinterlassen.

Nach Angaben der Polizei befuhr der Mann gegen 17.30 Uhr die Kleinhausstraße. Dabei kam er aus ungeklärter Ursache nach links ab, wodurch er an einem parkenden Auto hängen blieb. Dadurch stieß er auch gegen ein dahinter parkendes Auto und beschädigte dieses auch.

Anschließend flüchtete der Fahrradfahrer unerkannt.

Zeugen gesucht

Der gesuchte Fahrradfahrer soll auf einem roten Fahrrad, eine Art Mountainbike, das unterhalb des Lenkers weiß lackiert war und eine schwarze Gabel hatte, unterwegs gewesen sein. Er soll eine blaue Hose, ein hellgrünes T-Shirt und eine weiße Cappy getragen haben.

Zeugen, die Hinweise auf die Identität des Mannes geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (0 70 82) 7 91 20 zu melden.