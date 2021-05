Verdächtige nach Sachbeschädigung in Birkenfeld festgenommen

Die Polizei hat am Dienstagmorgen vier Tatverdächtige in Birkenfeld festgenommen. Sie sollen für viele Sachbeschädigungen in der Nacht verantwortlich sein.

Vier Tatverdächtige im Alter zwischen 18 und 23 Jahren wurden am Dienstagmorgen in Birkenfeld von der Polizei festgenommen. Wie die Polizei mitteilte, sind die Vier wahrscheinlich für Beschädigungen an Bäumen, an einer Baustelle und an mindestens drei Fahrzeugen verantwortlich. Eine Zeugin rief gegen 3 Uhr die Polizei, weil in der Kirchgartenstraße und im Bereich des Kirchplatzes mehrere Personen randalieren und herumschreien würden. An verschiedenen Orten waren Bäume beschädigt, Steinplatten herausgerissen und Fahrzeugspiegel abgetreten. Von den Tätern fehlte laut Polizei zunächst jede Spur.

Während der Fahndung flüchteten drei Personen vor der Polizei, konnten aber schnell eingeholt werden. Ein weiterer junger Mann wurde im Bereich der Schillerstraße eingeholt und ebenfalls festgenommen. Noch während der Festnahme wurden die Polizisten von einem Beschuldigten beleidigt. Bei einem weiteren Beschuldigten wurde bei der anschließenden Durchsuchung ein Schlagstock gefunden.

Die weiteren Ermittlungen zu den Sachbeschädigungen aber auch zur Beleidigung und dem Verstoß gegen das Waffengesetz werden vom Polizeiposten Birkenfeld übernommen.