Am Sonntagnachmittag hat es auf der Bundesstraße 294 zwischen Birkenfeld und Neuenbürg im Enzkreis einen Unfall gegeben. Die Fahrbahn ist aktuell blockiert.

Wie die Polizei in einer Eilmeldung berichtet, waren mehrere Fahrzeuge an dem Unfall beteiligt. Informationen über verletzte Personen liegen noch nicht vor. Die Straße ist aktuell an der Unfallstelle blockiert.

Dieser Artikel wird aktualisiert.