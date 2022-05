Zwei Verletzte nach Unfall an Kreuzung in Birkenfeld

Schwerer Verkehrsunfall in Birkenfeld: Die Kreuzung Karlsruher Straße/Erlacher Straße ist derzeit voll gesperrt. Nach ersten Angaben gibt es Verletzte.

Nach ersten Angaben hat ich am Samstagvormittag in Birkenfeld (Enzkreis) ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Wie die Polizei mitteilte, soll es bei dem Unfall an der Kreuzung Karlsruher Straße/Erlacher Straße zwei Verletzte gegeben haben.

Nach ersten Erkenntnissen hatte einer der Beteiligten offenbar die Vorfahrt an der Kreuzung missachtet. Die beiden Straßen sind im Bereich der Unfallstelle voll gesperrt.

Dieser Artikel wird aktualisiert.