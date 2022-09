Großeinsatz von Feuerwehr und Polizei

In Kämpfelbach brennt eine Wohnung komplett aus

Großeinsatz in Kämpfelbach-Bilfingen: Eine Wohnung in einem Zweifamilienhaus in Kämpfelbach brannte am Samstagnachmittag aus. Die Bewohner des Zweifamilienhauses blieben unverletzt.