Neue Ausschreibung notwendig

Buslinien im Enzkreis: Oberlandesgericht bestätigt Vergaberechtsverstöße

Die Vergabe von Buslinien im westlichen Enzkreis war rechtswidrig. Das hat das Oberlandesgericht in Karlsruhe am Freitag bestätigt. Um den Busverkehr in Neuenbürg, Birkenfeld und Straubenhardt aufrechtzuerhalten, hat der Umwelt- und Verkehrsausschuss die Dienstleistung am Nachmittag an zwei Verkehrsunternehmen vergeben.