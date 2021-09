Die Buslinienvergabe im Enzkreis schlägt weiter Wellen

Hat es bei der Vergabe der Buslinien in Neuenbürg, Birkenfeld und Straubenhardt Absprachen gegeben? Das prüft die Staatsanwaltschaft Pforzheim, wie Sprecher Henrik Blaßies gegenüber dieser Redaktion bestätigt. Konkret geht es um ein Treffen im Februar 2020 vom Landratsamt Enzkreis mit der Pforzheimer Stadtverwaltung und Busunternehmen. Es sei ein komplexes Vergabeverfahren und die Prüfung werde Zeit in Anspruch nehmen, so Blaßies. Der Prüfvorgang sei durch öffentliche Aussagen ausgelöst worden. Zunächst müsse die Staatsanwaltschaft die Rechtslage prüfen und schauen, wie der Vorgang einzuordnen sei. Falls sich ein Anfangsverdacht bestätige, komme es zur Ermittlung. to